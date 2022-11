Avião da FAB é encontrado em SC; dois tripulantes morreram

O avião da FAB (Força Aérea Brasileira), que estava desaparecido desde ontem, foi encontrado neste sábado (5) na região de Canelinha, em Santa Catarina. Os corpos de dois tripulantes foram encontrados carbonizados.

Inicialmente, a informação foi divulgada pelo secretário de Obras e Serviços Urbanos da cidade, Silvio Reis, que auxiliou nas buscas. Depois, a FAB divulgou nota confirmando a informação.

“A FAB lamenta informar o falecimento dos dois militares que estavam a bordo da aeronave T-25 Universal da Academia da Força Aérea”, diz nota da Força Aérea. Ao UOL, Reis afirmou que o avião estava “totalmente destruído”.

“Descemos do morro e vamos para casa, porque agora a FAB isolou todo local”, disse. Mais cedo, reportagem do UOL noticiou que as buscas pelo avião modelo T-25 Universal da FAB seriam feitas exclusivamente pelos militares —antes, o Corpo de Bombeiros de Santa Catarina realizavam o trabalho.

A FAB afirmou que vai investigar as causas do acidente. Sem sinal de comunicação. O avião perdeu sinal de comunicação na tarde de ontem enquanto sobrevoava o estado de Santa Catarina. Segundo apurou a reportagem, havia dois tripulantes militares e eles faziam um voo de treinamento —o que foi confirmado hoje pela FAB. O avião saiu de Pirassununga, interior de São Paulo. Inicialmente, a Polícia Militar responsável pela região disse que o avião sumiu do radar em uma coordenada nas proximidades da Cachoeira do Amâncio, entre os municípios de Tijucas (SC) e Canelinha, no litoral catarinense.

Uma equipe de helicóptero foi encaminhada para a área, mas precisou interromper as buscas por volta das 18h30 de ontem por causa da forte chuva que atingia a região. Vítimas. Até o momento não há informações sobre o nome das vítimas e outros detalhes. A FAB foi procurada pelo UOL, mas até o momento não respondeu os questionamentos. Se enviado algum posicionamento, o texto será atualizado.

*Com informações do Uol

