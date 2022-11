Homem é preso por estuprar vizinha de 13 anos em Manaus

Manaus (AM)- Um homem de 44 anos que não teve a identidade divulgada, foi preso na manhã desta quinta-feira (10), por cometer o crime de estupro de vulnerável, praticado contra sua vizinha, uma criança de 13 anos. A prisão ocorreu no bairro Tancredo Neves, zona Leste da capital.

De acordo com a delegada Joyce Coelho, titular da Delegacia Especializada em Proteção à Criança e ao Adolescente (Depca), o crime foi praticado em 2015.

Na ocasião o homem ofereceu bebida alcoólica para a criança durante uma festa na casa dele, após isso ele a estuprou.

“Foi denunciado ainda no ano de 2015, quando essa vítima foi induzida a entrar na casa desse homem que era vizinho, e acabou ali cometendo o abuso sexual que foi comprovado por exames periciais”, esclareceu Joyce Coelho.

O homem foi preso em cumprimento de mandado de prisão por razão de sentença condenatória, ele foi condenado a 10 anos, sete meses e 15 dias de reclusão.

Ainda de acordo com a autoridade, além de responder pelo crime de estupro de vulnerável, ele também irá responder pelo crime previsto no Estatuto da Criança e do Adolescente (ECA), de vender, fornecer, servir ou entregar bebida alcoólica a criança ou adolescente.

