Prefeitura de Manaus realiza visita técnica às obras do Microdistrito Industrial de Manaus

Manaus (AM) – A Prefeitura de Manaus, por meio da Secretaria Municipal do Trabalho, Empreendedorismo e Inovação (Semtepi), realizou uma visita técnica, na manhã desta quinta-feira, 10/11, às dependências do Microdistrito Industrial de Manaus (Dimicro), localizado no ramal do Brasileirinho, bairro Jorge Teixeira, zona Leste. Os representantes da Associação de Empresários do Dimicro (Aedimicro) também estiveram presentes na vistoria.

As obras do espaço estão em 65% de conclusão, com previsão de entrega para dezembro deste ano. O espaço conta com 29 galpões totalmente reformados, além de novos espaços como vestiário, refeitório, sala de descompressão, espaço para qualificação profissional e auditório. Segundo o titular da Semtepi, Radyr Júnior, as empresas que irão se instalar no espaço vão receber fomentos e incentivos para impulsionarem os serviços.

“As empresas que vão ocupar esses galpões serão selecionadas conforme os critérios do edital, que estará disponível para consulta nos próximos dias. A gestão do prefeito David Almeida dará todo o suporte para esses empresários, como assessoria jurídica, administrativa, contábil, segurança patrimonial, internet e qualificação profissional”, afirmou Radyr

Empresários da Aedimicro participaram da visita e esclareceram as principais dúvidas sobre o espaço. A associação foi fundada há mais de 14 anos, e conta com a participação de 17 empresários do segmento de metal mecânico, produzindo ferramentaria e estamparia de peças metálicas, fornecendo serviço para o Distrito Industrial. Segundo o presidente da associação, Pedro Almeida, com a inauguração do local, a produção vai aumentar, assim como a contratação de mão de obra.

“Faz muitos anos que esperávamos uma visita como essa, com o secretário da Semtepi. Estamos muito esperançosos, porque finalmente vamos ter acesso a um espaço como esse, para aumentar a produção do nosso trabalho”, afirmou Almeida.

