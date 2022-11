Nkunku se lesiona em treino e vira desfalque da França para a Copa do Mundo

Atual campeã, a França chegou na noite da última terça-feira (15) a quatro desfalques por lesão para a Copa do Mundo do Catar. Christopher Nkunku, do RB Leipzig, se junta a Pogba, Kanté e Kimpembé e é mais uma baixa para a seleção de Didier Deschamps.

Nkunku abandonou a última sessão de treinamento da França após uma dividida com Camavinga e, depois, fez exames radiológicos que detectaram um entorse no joelho esquerdo. O atleta não se recuperará a tempo para a disputa do Mundial do Catar.

Na última temporada pelo RB Leipzig, Christopher Nkunku foi um dos grandes destaques do futebol europeu. Em 2022, o atleta soma 37 gols e 13 assistências em jogos por clube e seleção.

Para o lugar dele, Didier Deschamps, técnico da França, anunciou a convocação de Kolo Muani, do Eintracht Frankfurt, da Alemanha.

A França estreia na Copa do Mundo no dia 22 contra a Austrália, no grupo D ao lado de Dinamarca e Tunísia.

