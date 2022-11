Preso homem que comprou celular roubado por R$ 950, em Manaus

Manaus (AM) – A Polícia Civil do Amazonas (PC-AM) prendeu, em flagrante, um homem de 25 anos pela prática de receptação de um aparelho celular. A prisão ocorreu na residência do suspeito, situada na rua Paraná Terra Nova, bairro Tarumã, zona oeste.

De acordo com o delegado Mauro Duarte, titular da unidade policial, o objeto havia sido furtado no dia 8 de outubro deste ano, na rua das Preciosas, bairro Jorge Teixeira, zona leste, e a proprietária do celular seria uma mulher de 36 anos.

“Logo após o furto, a vítima registrou Boletim de Ocorrência (BO) no 30° Distrito Integrado de Polícia (DIP), tendo a equipe realizado diligências e obtido semanas depois a identidade do indivíduo. Na quarta-feira (16), nós nos deslocamos à sua casa e efetuamos sua prisão”, disse.

O titular falou que o homem alegou ter comprado o celular, da marca Xiaomi X3 Pro, avaliado em R$ 3 mil, em um site de compras on-line, sem nota fiscal, pelo valor de R$ 950.

Procedimentos

Conforme o titular, o homem pagou fiança no valor de um salário mínimo e responderá ao processo em liberdade.

*Com informações da assessoria

Leia mais:

Após ficar 4 dias foragida, policial stalker se apresenta e é detida

Policiais ficam feridos após acidente na AM-010

Polícia divulga imagens de dupla envolvida em latrocínio de sargento em Manaus