Policiais ficam feridos após acidente na AM-010

Os cabos do Batalhão Ambiental da Polícia Militar, identificados como Thiago Costa, Philipe Abraão e Macário sofreram um grave acidente de trânsito por volta das 12h53 desta terça-feira (15) no quilômetro 22 da rodovia AM-010.

O trio foi arremessado para fora da viatura, após capotarem a VTR Ronda Rural 9305 e caírem em uma ribanceira.

Uma guarnição da 26° Companhia Interativa Comunitária (Cicom) foi acionada para averiguar a ocorrência de acidente de trânsito e, chegando ao local, foi confirmado que a vítima derrapou, devido a forte chuva no momento, vindo a capotar e cair no barranco, os mesmo sendo arremessados para fora do veículo.

Quatro ambulâncias do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU) foram enviadas para socorrer as vítimas. Os três sofreram escoriações pelo corpos e foram encaminhados para o Hospital João Lucio após terem recebido os primeiros socorros. Conforme relatório de ocorrência da 26 Cicom, entre os policiais, há uma vítima com traumatismo craniano.

