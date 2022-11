Dono de mercadinho é executado a tiros no Jorge Teixeira

Manaus (AM) – O proprietário de um mercadinho identificado como Aroldo Capristano de Vasconcelos, de 45 anos, foi executado a tiros na noite desta sexta-feira (18), dentro do próprio estabelecimento comercial localizado na rua M, do bairro Novo, no Jorge Teixeira, na Zona Leste de Manaus. O crime chocou moradores da área.

De acordo com testemunhas, Aroldo estava no interior do estabelecimento quando foi surpreendido pela chegada de pelo menos quatro indivíduos armados que atiraram contra o empresário.

Após o crime, os suspeitos fugiram sem serem identificados. A vítima agonizou no local e o óbito foi constatado por profissionais do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu).

O local do crime foi isolado por policiais militares do Comando de Policiamento de Área (CPA) da Zona Leste de Manaus para a chegada dos demais órgãos competentes. Dezenas de curiosos acompanharam a ocorrência.

Equipes do Departamento de Polícia Técnico-Científica estiveram no local realizando a perícia para recolher indícios que possam auxiliar na identificação da dinâmica do crime. Os policiais civis da Delegacia Especializada em Homicídios e Sequestros realizaram diligências preliminares na localidade.

O corpo será removido pela equipe do Instituto Médico Legal (IML), onde será encaminhado para exame de necrópsia. A motivação e autoria permanecem desconhecidas e serão investigadas pela Polícia Civil. Uma possível tentativa de assalto não é descartada.

