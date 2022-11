Rede de drenagem no bairro Compensa recebe recuperação e ampliação da Prefeitura

Manaus (AM) – Uma rede drenagem profunda da rua Abraão Cardoso, no bairro Compensa 2, Zona Oeste da capital amazonense, recebeu equipes da Secretaria Municipal de Infraestrutura (Seminf) para trabalhos de recuperação, uma vez que a antiga estrutura, além de estar danificada, não comportava o volume de água que passava pelo local, provocando constantes alagamentos. Obras aconteceram na manhã desta segunda-feira (21).

De acordo com o engenheiro responsável pelo distrito de obras da área, Jackson Matos, os trabalhos estão direcionados à ampliação e à substituição da tubulação que irá proporcionar o escoamento adequado das águas das chuvas, evitando alagações na área.

“Iniciamos o trabalho de maneira emergencial, substituindo os tubos danificados e ampliando a tubulação subterrânea, em virtude da antiga rede estar danificada e provocar o retorno do fluxo de água para a casa dos moradores da área, além da recuperação da caixa coletora de efluentes pluviais, que resolverá, em definitivo, o problema dos alagamentos na área”, explicou o engenheiro.

Outras frentes de obra atuam na desobstrução de caixas coletoras das ruas Nova e Rui Barbosa, no bairro compensa. As ações preventivas visam minimizar os impactos do período de chuva que se aproxima.

As equipes do distrito, além de trabalhar nas drenagens profunda e superficial, realizam obras de instalação de meio-fio e sarjetas, entre outros serviços básicos necessários para melhorar a infraestrutura da comunidade.

