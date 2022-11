Desabamento de estrutura de ferro deixa quatro feridos em Manaus

Dois deles estavam soldando os ferros e sofreram a queda. Outros dois foram atingidos ainda no chão

Manaus (AM) – Um desabamento de estruturas de ferro, ocorrido no final da tarde desta segunda-feira (21), por volta das 17h30, deixou quatro trabalhadores feridos. O caso aconteceu na obra de um galpão localizado na avenida Arquiteto José Henrique Bento Rodrigues, no bairro Monte das Oliveiras, na Zona Norte de Manaus.

De acordo com testemunhas, os trabalhadores já estavam finalizando o expediente quando a estrutura acabou desabando. Dois deles estavam soldando os ferros e sofreram a queda. Outros dois foram atingidos ainda no chão, pela estrutura.

“Eu estava passando pela rua esperando uma corrida, quando ouvi o barulho. Olhei e já vi dois trabalhadores caindo. Foi uma correria aqui, eles estavam sem cinto de segurança. Ajudamos a chamar o Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu)”, relatou o mototaxista Jardeson Santos.

Pelo menos quatro viaturas prestaram socorro às vítimas, que tiveram ferimentos leves e escoriações. Elas foram encaminhadas a hospitais da capital e nenhuma está em estado grave.

A obra já estava funcionando no local há pelo menos um mês. As circunstâncias do desabamento devem ser investigadas pela Polícia Civil.

