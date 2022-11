Pros e Solidariedade decidem apoiar reeleição de Arthur Lira na Câmara

Brasília (DF) – Integrantes da coligação do PT, partido que elegeu Luiz Inácio Lula da Silva, Solidariedade e Pros anunciaram, nesta sexta-feira (25), apoio à reeleição de Arthur Lira (PP-AL) à presidência da Câmara dos Deputados. Em comunicado encaminhado à imprensa, as legendas reiteraram que o parlamentar “representa a unidade que o Brasil precisa para voltar a crescer”.

“Os partidos Solidariedade e Pros, conjuntamente com as suas bancadas, decidiram apoiar a reeleição do deputado federal Arthur Lira à presidência da Câmara dos Deputados. A decisão leva em conta o fato de Lira representar a unidade que o Brasil precisa para voltar a crescer”, diz trecho da nota conjunta.

As siglas caminham para o processo de fusão com o objetivo de tentar manter o direito ao fundo partidário e à propaganda eleitoral no rádio e na TV. Na última eleição, os dois partidos elegeram juntos oito deputados federais para a próxima legislatura. Nenhum dos dois superou a cláusula de desempenho, por isso, a união os manteria no Legislativo.

“Desde o início da campanha do presidente Lula, defendemos a união dos partidos em prol de um país desenvolvido e justo para todos os brasileiros. Agora em processo de incorporação, o Solidariedade e o Pros continuam acreditando que apenas com diálogo podemos ajudar o novo governo a trabalhar melhor”, completa a nota.

Além de Pros e Solidariedade, Lira recebeu o apoio formal do União Brasil, PDT e Republicanos na última semana. A expectativa é que outros partidos também aliados de Lula, como PV, PSB e PCdoB, ajudem o atual presidente da Câmara a se reeleger.

*Com informações do Metrópoles

