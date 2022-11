Delegacias do interior do AM também atendem a crimes contra a mulher, diz PC

Manaus (AM) – Delegacias Especializadas de Polícia (DEPs) nos municípios do interior do Amazonas também atendem e apuram casos de violências contra a mulher, mesmo que na capital existam delegacias especializadas em crimes desse sentido.

De acordo com a delegada Roberta Merly, titular da Delegacia Especializada de Polícia (DEP) de Manacapuru (a 68 quilômetros de Manaus), a importância das unidades especializadas começa pelo atendimento às mulheres fragilizadas por crimes.

“O atendimento é considerado de suma importância na DEP. A sua finalidade é conceder um acolhimento humanizado e o tratamento mais diferenciado, porque as vítimas chegam à unidade muito abaladas devido aos atos criminais que sofrem”, ressalta a delegada.

Ainda segundo a titular, os crimes mais recorrentes nos municípios do interior, no âmbito da violência doméstica, são os crimes de ameaça e lesão corporal.

A delegada disse ainda que quando a mulher sofre o ato criminal e vai à delegacia para denunciar, ela passa a ter um tratamento diferenciado e acolhedor.

Depois de realizar oitiva, além do procedimento adequado, as vítimas são encaminhadas para o tratamento psicossocial.

Conforme a delegada, as DEPs recebem, por meio de parceria com secretarias estaduais e municipais, profissionais das áreas de psicologia, assistência social e jurídica, que são encaminhados para trabalhar nos casos de acolhimento.

O atendimento personalizado no DEPs faz toda a diferença, coforme explicação da delegada:

“Ocasionalmente, tem mulheres que retornam às unidades, depois de algum tempo, para agradecer e falar que conseguiram sair do ciclo da violência doméstica, após o tratamento humanizado, acolhedor e integrado. O trabalho da Polícia Civil do Amazonas vai além da instauração do inquérito policial, do cumprimento de mandados e prisões em flagrante, é uma função social grandiosa”, declara Merly.

Outras atribuições das DEPs

As Delegacias Especializadas de Polícia (DEPs) do interior, além de tratar de crimes contra a mulher, também atendem a delitos praticados contra menores, vítimas de violência, como abuso sexual, maus tratos e abandono de incapaz, e quando o menor é o infrator.

Também atendem acrimes praticados contra a pessoa idosa, como maus-tratos, violência patrimonial, entre outros.

“Em relação às crianças, os crimes sexuais são os mais cometidos contra as menores de idade. Conter uma equipe multidisciplinar é crucial para as unidades especializadas, pois é peciso ter um cuidado e acolhimento adequado para amparar a vítima”, finaliza a autoridade.

