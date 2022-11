Motociclista morre após colidir contra muro em Manaus

A perícia deve apontar a causa do acidente

Manaus (AM) – Um homem que não teve o nome revelado pela polícia morreu no início da noite desta segunda-feira (28), após colidir a motocicleta que conduzia contra um muro. O caso ocorreu na avenida da Conquista, no bairro Lago Azul, na Zona Norte de Manaus.

De acordo com testemunhas, o homem estava levando uma mulher na garupa da moto quando acessou uma rua sem saída. Em alta velocidade, ele não teria percebido um barranco no final da rua e passou direto.

A mulher ficou ferida e foi socorrida por agentes do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu), antes de ser encaminhada à uma unidade hospitalar. Já o condutor da moto morreu na hora.

O local foi isolado por policiais militares da 26° Companhia Interativa Comunitária (Cicom) par atuação das demais equipes competentes.

Os profissionais do Departamento de Polícia Técnico-Científica (DPTC) realizaram perícia no corpo e recolheram indícios que irão auxiliar nas investigações da causa do acidente.

O corpo do homem foi removido pela equipe do Instituto Médico Legal (IML), onde passará por exame de necrópsia, antes de ser liberado aos familiares.

O caso será investigado pela Delegacia Especializada em Acidentes de Trânsito (DEAT).

