Homens são procurados por feminicídios de ex-companheiras, em Manaus

Manaus (AM) – A Polícia Civil do Amazonas (PC-AM), por meio do Núcleo de Combate ao Feminicídio (NFC), da Delegacia Especializada em Homicídios e Sequestros (DEHS), solicita a colaboração de todos na divulgação das imagens de Filipe da Silva Souza e Joel Ferreira Pinheiro Filho, de idades não identificadas, que estão sendo procurados pelos feminicídios de suas respectivas ex-companheiras.

De acordo com a delegada Marília Campello, coordenadora do NFC, Filipe está sendo procurado pelo feminicídio de Maria Samaritana Rodrigues Garcia, que tinha 60 anos; enquanto Joel está sendo procurado pelo feminicídio de Josiane de Souza Cunha, que tinha 36 anos.

“Maria foi morta com golpes de arma branca no dia 10 de novembro de 2022, na rua Jupurutu, bairro Lírio do Vale, Zona Oeste, e Josiane em julho de 2022, em uma embarcação no Porto da Ceasa, Zona Sul”, informou a delegada.

Disque-denúncia

Quem tiver informações acerca da localização desses indivíduos deve entrar em contato pelo número (92) 98118-9535, disque-denúncia da DEHS, ou pelo 181, da Secretaria de Estado de Segurança Pública (SSP-AM).

“A identidade do informante será preservada”, afirmou a autoridade policial.

