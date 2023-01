Manaus é a 3ª melhor cidade para investir no setor do comércio

Subindo incríveis 26 postos entre 100 cidades, Manaus atualmente é a terceira no ranking das melhores para se fazer negócios no comércio, segundo dados da Urban Systems, publicados pela revista Exame, comparando-se​ os anos de 2021 e 2022. A capital amazonense fica atrás apenas de São Paulo e de Barueri (SP), deixando centros urbanos como Rio de Janeiro (RJ), Brasília (DF), Belo Horizonte (MG) e Fortaleza (CE) para trás.

No ano passado, a capital amazonense estava na 29ª colocação. Com um saldo de 7.434 empregos na área do comércio em 2022, Manaus reduziu os impactos da pandemia em um dos setores mais afetados pela crise sanitária mundial, e a gestão do prefeito David Almeida impactou diretamente no resultado positivo.

Para a lista do ranking foram analisados municípios com mais de 100 mil habitantes, sendo esta a 9ª edição da pesquisa que avalia mais de 60 quesitos e indicadores nas áreas econômicas. O estudo inclui analises de infraestrutura, logística, telecomunicações, mobilidade urbana, transporte e saneamento.

*Com informações da assessoria

