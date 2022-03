“Branquinho” é torturado e decapitado por criminosos em Manaus

A cabeça foi encontrada perto de um rip-rap e o restante do corpo foi achado em outro local

Manaus (AM) – O corpo de um homem identificado apenas como Thiago, sem idade revelada, foi encontrado decapitado, por volta das 5h da manhã desta quinta-feira (3), dentro de um rip-rap na comunidade Braga Mendes, no bairro Cidade de Deus, zona Norte de Manaus.

De acordo com informações de populares, a vítima que teve a cabeça encontrada na rua Sucuri, e o resto do corpo na rua Dom Bosco, morava na comunidade. Ainda segundo relatos dos moradores, Thiago era conhecido como “Branquinho” e tinha o costume de aprontar na área.

Policiais Militares da 13ª Companhia Interativa Comunitária (Cicom) estiveram no local e isolaram a área em que as partes do corpo foram encontradas, posteriormente acionaram o Departamento de Polícia Técnico Científica (DPTC).

A perícia constatou que o homem tinha marcas de tortura e foi assassinado com golpes de faca e terçadadas na região da cabeça.

Não há informações sobre quem são os autores e o que teria motivado este crime. Entretanto, pelas características, deve ter relação com o tráfico de drogas.

O Instituto Médico Legal (IML) realizou a remoção do corpo de Thiago e o caso será investigado pela Delegacia Especializada em Homicídios e Sequestros (DEHS).

