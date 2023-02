Nikolas Ferreira responderá ao crime de injúria racial por desrespeitar pronome da parlamentar trans

Após desrespeitar o pronome da deputada federal Duda Salabert (PT), o deputado federal Nikolas Ferreira (PL) responderá por injúria racial. O Tribunal de Justiça de Minas Gerais determinou que 5ª vara criminal de Belo Horizonte julgue a queixa-crime apresentada pela parlamentar.

Na época da queixa-crime, os dois eram vereadores em Belo Horizonte (MG). Na ação, Duda, que é uma mulher transexual, acusou Nikolas de injúria racial, após o parlamentar se referir a ela como “ele” em uma entrevista ao jornal Estado de Minas.

“Ele é homem. É isso o que está na certidão dele, independentemente do que ele acha que é”, disse o então vereador na entrevista.

Inicialmente, o TJMG entendeu que os fatos narrados na queixa-crime não se enquadravam ao crime de injúria qualificada. No entanto, o Ministério Público demonstrou que a decisão da Justiça não observou que o crime de injúria racial é espécie de racismo, conforme decisão do Supremo Tribunal Federal (STF) em 28 de outubro de 2021.

O crime de injúria racial tem a previsão de pena máxima de três anos de reclusão. Vale destacar, que o caso ocorreu antes da alteração na Lei do Racismo, que agora define pena máxima de cinco anos para o crime.

Após a divulgação da decisão do TJMG, Duda comentou o caso nas redes sociais. “Se condenado, pode ir preso! O TJMG acolheu ação do Ministério e definiu que Nikolas responderá por injúria racial devido à transfobia contra mim. Posição importante do TJMG que afirma que ofensas transfóbicas são crime de racismo, como decidido pelo STF!”, escreveu.

Também nas redes sociais, Nikolas comentou a decisão. “Na verdade não teve sentença, só houve uma decisão pra definir em qual órgão competente seria julgado: será na 5ª Vara Criminal. Não cometi nenhum crime”, alegou.

* Com informações da Istoé

