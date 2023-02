Homem é preso por estuprar filha de 7 anos e produzir mídias pornográficas em Manaus

Um homem de 30 anos foi preso em flagrante, por produzir mídias pornográficas e abusar sexualmente da própria filha, uma criança de 7 anos. Segundo as autoridades policiais, a atual companheira do suspeito pegou o celular dele e achou os materiais pornográficos gravados por ele mesmo estuprando a filha. A criança também relatou os abusos afirmando que ele fazia ‘coisas de adulto’ com ela.

A prisão aconteceu na terça-feira (14), por volta das 15h30, no bairro Colônia Santo Antônio, zona norte de Manaus.

De acordo com a delegada Juliana Viga, que está respondendo pela Delegacia Especializada em Proteção à Criança e ao Adolescente (Depca), a companheira do homem desconfiou dele pois o casal já não tinham relações sexuais e decidiu olhar o celular.

“Eles já estavam juntos há alguns meses, e há um mês já não tinham mais relações sexuais. Ela começou a desconfiar e foi vasculhar os chips de memórias dele, momento em que descobriu os vídeos em que ele mantinha relações sexuais com a filha de 7 anos. Ele confessou que praticava os atos, filmava a prática sexual com a filha e disse estar arrependido. A criança também relatou os abusos afirmando que ele fazia ‘coisas de adulto’ com ela”, disse a delegada da Depca.

Ainda de acordo com a autoridade, o individuo além de ser pai da menina também é pai de um menino, de idade não revelada, com a ex-companheira. Eles passavam somente os finais de semana com o pai, e no momento em que ficava sozinho com a menina cometia os atos contra ela e que também a maltratava.

O homem deve responder pelo crime de produzir, fotografar, filmar ou registrar, conteúdo com cena de nudez ou ato sexual ou libidinoso de caráter íntimo e privado, crime de estupro contra vulnerável e crime de maus-tratos.

