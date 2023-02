Projeto Bom Samaritano de Futsal inicia aulas nesta quinta-feira

Manaus (AM) – O projeto social Bom Samaritano do Instituto Dan Dan visa dar aulas gratuitas de futsal para os filhos dos moradores da comunidade. A proposta vai ensinar os segredos da modalidade na quadra da escola de samba Unidos do Alvorada, na Zona Centro-Oeste de Manaus.

Sob a coordenação do professor Paulo Roberto Batata, as aulas começam nesta quinta-feira (23), das 15h às 16h30. A escolinha de futsal é aberta para atletas das categorias Sub-9, Sub-11, Sub-13 e Sub-15.

“Importante destacar que as inscrições na nossa escolinha de futsal são gratuitas e os alunos vão receber os uniformes totalmente sem custos para as famílias. Essa é uma forma de contribuirmos com o lado social da nossa comunidade”, disse Batata, treinador que conquistou o vice-campeonato amazonense da Série Ouro de 2022 pelo Unidos do Alvorada.

As aulas no projeto Bom Samaritano vão acontecer sempre às terças e quintas-feiras, das 15h às 16h30. Informações sobre matrículas pelo telefone (92) 99334-6769. A iniciativa tem apoio da assessoria Emanuel Sports & Marketing, que colabora com o fomento ao esporte de base nas comunidades em diferentes modalidades.

Com informações da assessoria*

