PACs disponibilizam serviços bancários

Os atendimentos do Bradesco estão presentes na zona norte de Manaus, na unidade do shopping Sumaúma, e nos PACs dos municípios de Manacapuru e Parintins

As unidades de Pronto Atendimento ao Cidadão (PAC) também oferecem serviços bancários e de envio e entrega de correspondências em unidades da capital. Realizados pela Secretaria de Justiça, Direitos Humanos e Cidadania (Sejusc), em parceria com os órgãos privados e estatais, os atendimentos são de segunda a sexta-feira.

Os atendimentos são realizados por profissionais das empresas, por ordem de chegada, sendo o horário do órgão estatal das 8h às 16h, e para o banco das 8h às 15h. Não há necessidade de agendamento.

Os atendimentos do Bradesco estão presentes na zona norte de Manaus, na unidade do shopping Sumaúma, e nos PACs dos municípios de Manacapuru e Parintins. E a Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, ou simplesmente Correios, tem postos nas zonas centro-sul, norte e oeste, sendo as unidades do PAC Parque 10, Sumaúma e Compensa.

No atendimento bancário, o cidadão pode realizar a autenticação de documentos em parceria com o Departamento Estadual de Trânsito do Amazonas (Detran), pagamentos de IPVA e multas do Detran, além de saques e consultas por caixa eletrônico.

Nos Correios, é possível alterar inscrição e regularização do Cadastro de Pessoa Física (CPF), envio de cartas, pacotes, e outros produtos para destinos nacionais e internacionais, além de pagamentos, tributos, títulos, concessionários, DARF e seguro DPVAT.

*Com informações da assessoria

Leia mais:

Agendamentos para unidades móveis dos PACs são feitos via App Sasi

Em Manaus, PAC Studio 5 recebe novo serviço de atendimento

Wilson Lima divulga balanço com 27 mil vagas ofertadas pelo Sine AM