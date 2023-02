Prefeitura assina a nomeação de mais 674 aprovados no concurso da Semsa

O prefeito de Manaus, David Almeida, assinou ontem (27), na sede da Secretaria Municipal de Saúde (Semsa), a nomeação de mais 674 aprovados em concurso público para atuação na rede municipal de saúde. Com as novas nomeações, que ainda serão publicadas no Diário Oficial do Município (DOM), a prefeitura chega a mais da metade das nomeações para ocupação das 2001 vagas oferecidas.

O chefe do Executivo que estava acompanhado da secretária municipal de Saúde, Shádia Fraxe, e dos subsecretários Nagib Salém e Djalma Coelho, além do secretário chefe da Casa Civil, Rafael Bertazzo, em discurso falou sobre a nomeação. “Estou assinando os decretos de nomeação de mais 674 aprovados no concurso da Semsa, que estarão sendo chamados nos próximos dias para assumir seus cargos. Esta é a boa notícia do dia”, disse.

O prefeito informou que com as 674 nomeações, sobe para 1.187 o número de profissionais nomeados até o momento. Ele também confirmou que serão feitas outras duas nomeações relativas aos editais de 2021, sendo uma no segundo semestre deste ano, com mais 500 aprovados, e a outra no primeiro semestre de 2024, quando será chamado o grupo restante, de aproximadamente 300 profissionais, completando as nomeações correspondentes às 2001 vagas.

Shádia Fraxe explicou que esse cronograma considera o total de vagas oferecidas, no entanto, serão observadas também as vagas não preenchidas por falta de comparecimento, desistência ou não preenchimento dos critérios exigidos para a posse. “Isso significa que podemos entrar no cadastro reserva após os prazos legais e de acordo com as vagas que permanecerem abertas”, salientou.

A secretária destacou que os profissionais nomeados devem acompanhar o DOM. “Após os decretos de nomeação assinados nesta segunda-feira, serão publicados, nos próximos dias, os editais de convocação com todas as orientações para apresentação e posse”, disse. De acordo com ela, a incorporação dos novos profissionais será um ganho importante para os serviços de Atenção Primária em Saúde. “Acreditamos que esses novos servidores vão ajudar a Semsa a fazer uma saúde básica ainda melhor. Estamos felizes e otimistas com as pessoas que virão compor nossos quadros”, afirmou.

*Com informações da assessoria

Leia mais:

Foto de boto-cor-de-rosa sorrindo vence concurso internacional

Prefeitura de Manaus anuncia cronograma de convocação dos aprovados no concurso da Semsa