‘Leite do Meu Filho’ volta a ser distribuído para beneficiários nesta segunda (6), em Manaus

Manaus (AM) – As formulas infantis do programa “Leite do Meu Filho” serão distribuídas, nesta segunda-feira (6), exclusivamente para os beneficiários responsáveis pela criança com as letras iniciais A e B do nome. Conforme a Secretaria Municipal de Saúde (Sema), a entrega será destinada para crianças de 1 a 2 anos de idade, até o dia 14 de março.

De acordo com a chefe do Núcleo de Alimentação e Nutrição da Semsa, Lia Ferreira, as centrais funcionam no período de 8h às 16h30, no shopping Phelippe Daou (avenida Camapuã, nº 2.939, bairro Cidade de Deus, zona Norte) e no Complexo de Saúde Oeste (rua Comandante Paulo Lasmar, nº 10, bairro da Paz, zona Oeste). Nesta segunda-feira, são esperadas 945 pessoas.

“As famílias irão receber o retroativo dos produtos referente aos meses de janeiro e fevereiro, e no próximo mês, vão receber o retroativo a março e também o referente ao mês de abril. Essa distribuição escalonada por ordem alfabética foi necessária por conta do grande número de beneficiários dessa faixa etária, que passa de 6,5 mil crianças”, explica a nutricionista.

Na terça-feira, 7/3, devem se dirigir às centrais os responsáveis com iniciais C, D e E; na quarta-feira, 8/3, é a vez dos usuários com as iniciais F, G, H, I e J; quinta-feira, 9/3, aqueles com as iniciais K e L; e na sexta-feira, 10/3, os responsáveis com iniciais M, N, O, P e Q. Na próxima segunda-feira, 13/3, a fórmula será entregue aos beneficiários das letras R e S, e na terça-feira, 14/3, àqueles com as iniciais T, U, V, W, X, Y e Z.

Um novo cronograma será divulgado nos próximos dias para a distribuição do composto lácteo para crianças de 3 a 4 anos. Executado com recursos próprios do município, o programa “Leite do Meu Filho” beneficia, ao todo, 16,8 mil crianças com idades entre 0 e 4 anos.

Lia reforça que a retomada na distribuição do “Leite do Meu Filho” foi possível graças a uma compra emergencial realizada pela Prefeitura de Manaus, após os prazos legais para a entrega terem sido descumpridos pelo fornecedor que ganhou a última licitação do programa. Uma nova licitação está em andamento.

Leia mais:

Instituto divulga campanha para arrecadar doação de materiais escolares

Mãe destaca importância da doação de leite humano em Manaus

Com baixo estoque, maternidade Moura Tapajóz reforça pedido para doação de leite materno