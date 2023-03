Trio é preso por aplicar golpe em idosos em agências bancárias no interior do AM

Três homens, de 20, 28 e 40 anos, foram presos por associação criminosa e furto qualificado por abuso de confiança, mediante fraude a idosos em agências bancárias no município de Rio Preto da Eva, no interior do Amazonas. A prisão aconteceu no sábado (4), em uma ação conjunta entre a 36ª Delegacia Interativa de Polícia (DIP) e a Polícia Militar do Amazonas (PMAM) daquele município (a 57 quilômetros de Manaus).

De acordo com o delegado Henrique Brasil, titular da unidade policial, as investigações iniciaram há dois meses, após denúncias de idosos informando que eram enganados, em agências bancárias, por criminosos que se ofereciam para ajudá-los.

“É uma quadrilha muito articulada, eles saiam de Manaus e iam para o município de Rio Preto apenas para cometer os crimes e depois retornavam. Eles abordaram as vítimas já dentro dos caixas eletrônicos oferecendo ajuda, por serem idosos e, muitos deles, não saberem mexer nessas máquinas, acabavam aceitando esse auxílio. Os criminosos faziam empréstimos, transferências, tiravam biometria e no final trocavam o cartão do idoso por outro que não tinha acesso a conta dele”, explicou.

Divulgação – PC-AM

Já em Manaus e em posse dos cartões, o trio fazia pagamentos, saques, dentre outras coisas a fim de acabar com o saldo das vítimas. A autoridade informou ainda que cerca de 40 pessoas foram vítimas desses criminosos.

“Segundo as investigações eles fizeram cerca de 40 vítimas, em aproximadamente quatro meses. Começamos a investigar e localizamos o carro que eles usavam para ir e voltar a Manaus, fizemos campana e os abordamos na saída do município. O trio tinha acabado de fazer outra vítima”, relatou o delegado.

Durante os procedimentos na delegacia foi identificado que um dos suspeitos tinha um mandado de prisão em aberto por roubo cometido aqui na capital. As equipes de imediato cumpriram o mandado.

O delegado ainda alertou que esse tipo de golpe é corriqueiro no estado e não descarta haver outras quadrilhas.

“É possível que eles tenham feito outras vítimas aqui na capital também, então não descartamos que tenha outras quadrilhas cometendo esse tipo de crime, já que é um tipo de golpe corriqueiro não só no estado mas em todo o país”, finalizou.

