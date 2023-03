Anestesista é encontrado morto dentro do Hospital 28 de Agosto, em Manaus

Um médico anestesista, de 57 anos, foi encontrado morto, na noite desta segunda-feira (6), na área de descanso do Hospital e Pronto-Socorro 28 de Agosto (HPS), localizada na avenida Mário Ypiranga, bairro Adrianópolis, Zona centro-sul de Manaus.

O profissional foi achado desacordado após ter ido para o conforto médico, durante seu horário de descanso. Funcionários do local ainda tentaram reanimar o médico, mas não tiveram sucesso.

De acordo com o relatório de ocorrências do Instituto Médico Legal (IML), a causa da morte do médico ainda é indeterminada.

A Secretária de Estado de Saúde (SES-AM) informou, por meio de nota, que se solidariza com familiares e amigos do médico, que foi um excelente profissional e cumpriu com responsabilidade a sua função no HPS 28 de Agosto.

Leia mais:

Morador de rua é morto com facada no peito após se envolver em briga no Centro de Manaus