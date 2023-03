Prefeitura atende famílias do Monte das Oliveiras afetadas pelas fortes chuvas

Uma chuva intensa com 30 minutos de duração causou um deslizamento na comunidade Monte Cristo, afetando nove famílias que foram cadastradas. A área está sendo monitorada desde o dia 20 de fevereiro, onde outras 13 famílias, que se encontravam em risco, foram retiradas do local e inseridas no programa Auxílio Aluguel.

O sinistro aconteceu por volta das 8h de sábado (11), quando uma erosão na comunidade Carlos Braga teria evoluído devido ao alto índice de águas servidas, causando o deslizamento. De acordo com José Mendes, diretor de Operações da Defesa Civil, a atuação conjunta da

prefeitura permitiu que a situação fosse controlada o mais breve possível.

“Nós estamos monitorando essa área desde o dia 20 de fevereiro, quando a cidade teve uma grande chuva. Naquela época, nós já cadastramos e inserimos no Auxílio Aluguel 13 famílias, que precisaram ser retiradas e, hoje, junto com a equipe da Semasc, nós atendemos de pronto as nove famílias que foram impactadas por essa rápida, mas forte chuva”, destacou.

Ao todo, 22 famílias receberam a atenção social do governo municipal, que contempla, além do auxílio moradia, itens eventuais de urgência como kits higiênicos e colchões.

“Atendemos até o momento 22 famílias que já foram inseridas no Auxílio Aluguel e receberam itens eventuais, como colchões, e vamos continuar acompanhando, porque a Defesa Civil já identificou outras casas com risco de desabamento. Apesar do trâmite burocrático para o pagamento da primeira parcela do auxílio ser de 15 dias, estamos para tenta reduzir esse tempo e permitir que essas famílias possam ficar em locais seguros”, disse o secretário da Semasc Eduardo Lucas.

Na manhã de domingo, uma equipe técnica da Secretaria Municipal de Infraestrutura (Seminf) deve ir até o local para realizar uma avaliação sobre a atuação de contenção no local.

*Com informações da assessoria

