VÍDEO: homem vestido de gari e mulher assaltam loja no Lírio do Vale, em Manaus

Suspeito estava vestido de gari no momento da ação criminosa, tudo foi registrado pelas câmeras de segurança do local; veja.

Na tarde de terça-feira (14), um homem e uma mulher, ainda não identificados, assaltaram uma loja localizada na Rua Castelo Branco, bairro Lírio do Vale, zona oeste de Manaus. O suspeito estava vestido de gari no momento da ação criminosa, tudo foi registrado pelas câmeras de segurança do local.

Nas imagens é possível ver quando a dupla entra na loja se passando por clientes, minutos depois anunciam o assalto e começam a ameaçar a funcionária do estabelecimento com uma arma de fogo. Na gravação é possível ver que os dois roubam vários itens da loja e fogem do local em seguida.

A Polícia Civil do Amazonas solicita a quem tiver informações sobre os envolvidos, que entre em contato pelo número 181, disque-denúncia da Secretaria de Segurança Pública do Amazonas (SSP-AM).

Leia mais:

Homem morre em hospital após ser baleado durante assalto em Manaus