Saúde básica é fortalecida com construção da nova UBS Viver Melhor, em Manaus

Os avanços na cobertura da Atenção Básica oferecida à população foram reforçados, na manhã desta quarta-feira, (29), pelo prefeito de Manaus, David Almeida, durante vistoria nas obras de construção da Unidade Básica de Saúde (UBSs), de porte 4, no conjunto Viver Melhor 3, zona Norte da capital amazonense. A estimativa é de que a nova unidade de saúde seja entregue ainda no primeiro semestre.

O chefe do Executivo municipal destacou que o olhar para a área é diferenciado e que outras melhorias serão realizadas pela gestão municipal, no residencial. “Esse é o novo modelo de saúde básica em Manaus, é uma unidade com mais de 1.400 metros quadrados, podendo atender até 1.200 pessoas por dia. Esse conjunto aqui, o Viver Melhor, é maior que mais de 50 municípios no interior, então o olhar para essa área é diferenciado, uma escola de porte grande, uma UBS de porte grande, uma grande feira que nós vamos fazer aqui, e é nessa visão futurista que nós temos da Saúde, da Educação, da Assistência Social, que nós queremos chegar a todos os moradores da cidade de Manaus”, afirmou o prefeito.

A nova UBS Viver Melhor seguirá o modelo definido pela Prefeitura de Manaus para as unidades porte 4. De acordo com a Secretaria Municipal da Saúde (Semsa), as UBSs de porte 4 têm em torno de mil metros quadrados, com dois pavimentos, divididos em ambientes que incluem recepção, sala de espera, Espaço Saúde, salas para acolhimento, preparo, vacinas, coleta, curativos, inalação e espaço para a dispensação de medicamentos com consultório farmacêutico.

Segundo a secretária da Semsa, Shádia Fraxe, a nova unidade vai desafogar o atendimento na área, e foi pensada na acessibilidade dos usuários para Pessoas com Deficiência (PcDs).

“Aqui foi um dos lugares que a gente pesquisou muito, junto com o prefeito, onde a população mais necessitava, era uma área de grande vazio assistencial. Esse bairro tem uma quantidade grande de PcDs, então é uma estrutura pensada para melhor acessibilidade, com uma atenção voltada para a comunidade daqui”, pontuou Fraxe.