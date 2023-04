Empresários apostam nas vendas de última hora para Páscoa de Manaus

Estima-se que o período festivo movimente cerca de R$ 61 milhões no comércio de Manaus, com um ticket médio de aproximadamente R$ 160

Manaus (AM) — Na semana de Páscoa, o comércio varejista está pronto para receber seus clientes com uma variedade de ovos e chocolates. Segundo uma pesquisa realizada pela Câmara de Dirigentes Lojistas de Manaus (CDL Manaus), estima-se que o período festivo movimente cerca de R$ 61 milhões no comércio de Manaus, com um ticket médio de aproximadamente R$ 160.

Mesmo com as boas perspectivas, empresários aguardam que as vendas melhorem e contam com as vendas de última hora para conseguir dá saída aos seus produtos. A empresária Esther Reis, idealizadora da “Bolo da Mãe”, esperava mais vendas no mês de março, mas este ano as vendas não superaram as do ano anterior. “Em comparação ao mês de março do ano passado e o março deste ano, 2022 foi muito melhor”, conta.

A expectativa de Esther é fazer mais vendas de últimas horas, ou seja, conseguir mais saídas com as pessoas que deixaram para comprar os doces de Páscoa nesta semana.

“Os ovos pequenininhos a estimativa é vender cerca de dois mil ovos, duas mil unidades. Como o brasileiro costuma deixar para última hora, temos a esperança de que isso vá acontecer, principalmente depois desses anos de tanta dificuldade no negócio por conta da pandemia”, destaca.

Com 10 anos, a Bolo da Mãe se tornou uma das principais opções no mercado de bolos, doces e salgados para os manauaras. As duas lojas da empresa estão localizadas no Shopping Manaus Via Norte (quiosque) e no Manaus Plaza Shopping. Para a Páscoa, Esther Reis investiu em ovos para lembranças e outros doces com preços acessíveis.

“Estou com caixinhas de só um ovinho, justamente para as lembranças. A pessoa pode, por exemplo, comprar a caixinha que custa R$ 15 e dar para um amigo. Também há o “faça você mesmo”, onde vão os doces separados, o creme de brigadeiro e a pessoa pode ela mesma montar do jeito que ela quiser. Há ainda outras opções com três ovinhos e com quatro ovinhos. Com valores bastante acessíveis, de R$ 15, R$ 25 e R$ 28. Além disso, também tem como opção o ovo de colher, que o cliente pode montar, no valor de R$ 60.”

Páscoa em família

Para o presidente da Câmara de Dirigentes Lojistas de Manaus (CDL Manaus), Ralph Baraúna Assayag, a Páscoa é um momento de união, especialmente após os desafios enfrentados devido à pandemia nos últimos anos. Ele ressaltou que este ano as pessoas estão buscando se reunir em suas casas, fazer festas e celebrar em união, o que tem gerado um aumento significativo nas vendas de chocolates, incluindo ovos, tabletes, caixas de bombons e chocolate em pó.

“Grandes empresas do setor, como Nestlé, Bauducco e Rochedo, estarão com vendedores extras nas lojas. A expectativa é de que cerca de 250 a 300 pessoas sejam contratadas para atender à demanda nesta época do ano”, finalizou.

O levantamento da CDL Manaus revelou que 77% dos entrevistados pretendem realizar compras nesta época, sendo que os principais fatores que influenciam a compra são o gosto por chocolates (56%), seguido da tradição (16%). O gosto de presentear ficou em terceiro lugar com 13%, enquanto 11% consideram o gesto importante. Os outros 4% dos entrevistados possuem outros motivos para comprar nessa época.

Quem pretendem presentear

A pesquisa revelou que durante o período festivo, os entrevistados têm a intenção de presentear diferentes pessoas. Os filhos foram a primeira escolha, com 43% dos entrevistados pretendendo presenteá-los; seguido pelos pais e mães, com 40%.

O cônjuge foi escolhido por 38% dos entrevistados, enquanto 30% pretendem presentear sobrinhos. Namorados e/ou irmãos foram escolhidos por 21%, enquanto amigos foram escolhidos por 11%. Netos e/ou colegas de trabalho foram a escolha de 9% dos participantes, enquanto avós e/ou afilhados foram escolhidos por 6%. Por fim, 8% dos entrevistados pretendem presentear outras pessoas.

Onde pretendem comemorar a Páscoa

A maioria dos entrevistados expressou que passará a data em casa – um total de 68%. Outros 13% disseram que celebrarão com seus parentes, enquanto 9% optaram pela casa dos pais. Apenas 2% têm planos de viajar, enquanto outros 2% escolheram opções diversas e 6% ainda não se decidiram.

