Tiago Brunet traz a Manaus palestra ‘Noite do Destino’

Manaus (AM) – Autor do livro “Especialista em Pessoas”, o escritor e youtuber Tiago Brunet, traz a Manaus a palestra religiosa “Noite do Destino”, que visa conectar pessoas com o Deus e dar instruções sobre a vida. O evento ocorre no próximo dia 5 de maio, no Studio 5 Centro de Convenções, Zona Sul de Manaus, a partir das 21h.

Com duas horas de duração, a palestra tem o objetivo de discutir temas religiosos, sociais e perspectivas de vida. O especialista em pessoas, Tiago Brunet, vai instruir os participantes em questões como o que deve ser ou não priorizado, sobre perspectivas de vida e outras questões espirituais e mentais para ligar um “GPS”.

“Você vai aprender a ligar seu ‘GPS para o futuro’ e nunca mais se sentirá perdido na vida! No canal da Casa de Destino, no YouTube, milhares de pessoas são impactadas com vídeos e pregações deste ministério e mudam completamente a vida. Com a ‘Noite do Destino’, a instrução chega em forma de imersão para os melhores resultados possíveis”, explica Tiago Brunet.

Os ingressos do 1º lote já estão à venda no site Ingresso Mix e pontos físicos nas Lojas Ramsons dos shoppings Amazonas, Manauara e Sumaúma, a partir de R$ 70. Mais informações podem ser obtidas pelo WhatsApp: (92) 98216-3787.

Desenvolvimento pessoal

Autor best seller, youtuber com mais de 2,8 milhões de inscritos e fundador do Instituto Destiny, Brunet organiza a Conferência Destino uma vez por ano e realiza a tour nacional e internacional “Noite do Destino”. Ele aplica treinamentos e cursos de desenvolvimento pessoal. É especialista em decodificar princípios milenares e aplicar de forma prática nas áreas: emocional, profissional, financeira, familiar e espiritual.

Tiago também é treinador de líderes, conselheiro de grandes personalidades e especialista em pessoas. É mentor no “Clube de Inteligência”­­, que, atualmente, conta com mais de 20 mil alunos.

Especialista em Pessoas

No livro “Especialista em Pessoas”, Brunet destaca que uma das habilidades mais buscadas e provocadoras é lidar bem com pessoas. Ele aponta que é necessário tratar de personalidades, visão de mundo, comportamentos distintos e agir de forma positiva diante de tantas diferenças é um grande desafio.

O autor reforça que os piores momentos das nossas vidas, se deram por conta de algumas pessoas, e os melhores também. Compreender as diferentes formas de comportamento e definir os níveis de amizade e aproximação serão cruciais, pois a maneira como tratamos e somos tratados determinará o sucesso da nossa jornada.

*Com informações da assessoria

Leia mais:

De artista para artista: Músico dá dicas de como participar de editais culturais de Manaus