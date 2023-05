Governo do Amazonas leva ações de cidadania à calha do Madeira

Nova Olinda do Norte (AM) – O Governo do Amazonas levou, neste sábado (6), ações de cidadania a Nova Olinda do Norte (a 135 quilômetros de Manaus). A Secretaria de Estado de Justiça, Direitos Humanos e Cidadania (Sejusc) entregou mais de 1 mil RGs que foram solicitados em ações itinerantes, além de facilitar a emissão de cerca de 100 certidões de nascimento.

A dona de casa Rosenia Dias, de 49 anos, estava ansiosa para receber o documento. Ela conta que estava com dificuldade para receber benefícios governamentais porque o RG antigo foi emitido aos 15 anos e já não era aceito.

“Esse mutirão é muito importante, eu fiquei tão feliz quando tirei o documento ano passado, porque quando ia receber os auxílios reclamavam que minha identidade estava rasurada e agora eu consegui receber e, nossa, nem sei dizer como estou feliz”, entrega a dona de casa.

A secretária Jussara Pedrosa, titular da Sejusc, acompanhou as atividades das equipe das secretarias executivas de Cidadania (Secid) e da Pessoa Idosa (Seadpi) no município, que levaram orientações sobre o Idoso Empreendedor e emissão da Carteira de Identificação da Pessoa com Trastorno do Espectro Autista (Ciptea).

A ação teve parceria da Secretaria de Estado de Segurança Pública (SSP-AM), com a emissão do RG Digital, e do Centro de Educação Tecnológica do Amazonas (Cetam), com serviços de corte de cabelo, massoterapia e embelezamento.

“A Sejusc está trazendo essas ações de cidadania, que são tão importantes para a população, e ainda auxiliando em casos específicos, como a emissão de documentos de hipossuficiência para certidão de nascimentos gratuitamente no cartório da cidade. Temos parceiros como a SSP, o Cetam, e a Afeam [Agência de Fomento do Estado do Amazonas], e isso faz o governo presente na vida das pessoas”, conclui Jussara.]

*Com informações da assessoria

