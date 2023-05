Manaus realiza 1ª Feira Folclórica no Centro Cultural Povos da Amazônia

Com o objetivo de valorizar as matrizes culturais e econômicas que são passadas de geração em geração e suas diversidades, a Prefeitura de Manaus, por meio da Fundação Municipal de Cultura, Turismo e Eventos (Manauscult), lançou, nesta quinta-feira, (11), a 1ª Feira Folclórica de Manaus, no Centro Cultural Povos da Amazônia (CCPA), na bola da Suframa, Distrito Industrial, na zona Sul.

A feira acontecerá sempre de quinta-feira a domingo, das 18h às 23h, no período de 11 a 28/5.

De acordo com o diretor-presidente da Manauscult, Osvaldo Cardoso, a feira tem como objetivo valorizar as manifestações folclóricas, que vão dos costumes à gastronomia, além de ser um “esquenta” para o 65º Festival Folclórico do Amazonas (FFA).

“É com muita felicidade que Manaus ganha esse presente. Essa feira folclórica é o primeiro evento para treinamento dos grupos folclóricos, além de ser um ‘esquenta’ para o festival. Aqui temos um ambiente familiar, com praça de alimentação, com segurança, com parquinho. Em parceria com a Semtepi, temos um espaço para comercialização de artesanato. Temos, também, horário diferenciado para o transporte público, saindo daqui para a bola da Suframa para os terminais, então, só falta você vir curtir com a sua família”, ressaltou o diretor-presidente da Manauscult, Osvaldo Cardoso.

A programação conta, exclusivamente, com apresentações de danças típicas como quadrilhas, cirandas, cacetinho, tribos, bois-bumbás, danças nacionais, internacionais e nordestinas, que estão se preparando para os festejos juninos de Manaus.

Movimentando o empreendedorismo e garantindo uma renda extra para os barraqueiros, a cozinheira Suelen Souza marca presença há 14 anos em eventos folclóricos na região. Ela é proprietária do “Delícias Tropicais” e comentou que uniu a paixão pela culinária amazônica com o amor pelas danças folclóricas.

“A minha expectativa é que o público venha e que tenhamos uma renda extra. Para nós, autônomos, que trabalhamos nesse ramo, o evento ajuda muito na nossa renda familiar”, disse a autônoma, Suelen Souza.

O artista plástico Diogo Pinheiro, 40 anos, é natural do município de Parintins e foi convidado para expor seus quadros na feira folclórica. Para ele, espaços que valorizam o artista local são imprescindíveis para o enaltecimento das artes plásticas regionais.

O sentimento é de gratidão pela oportunidade concedida para eu divulgar minha arte, que é a minha paixão. Quero agradecer à Prefeitura de Manaus por essa oportunidade e por estar levando um pouco de cultura às pessoas e ajudando os artistas envolvidos nesse grande projeto”, ressaltou o artista plástico, Diogo Pinheiro.

Curtindo o primeiro dia de evento, o analista de compras Nelkson Silva destacou que o ambiente, além de ter muitas comidas típicas, danças e artesanatos, é uma ótima programação para toda a família se divertir.

“Vim prestigiar esse evento que é do nosso Estado, que é cultura brasileira, e a festa junina está chegando. São três semanas de festival, sempre às quintas, sextas, sábados e domingos. Você pode vir prestigiar, trazer sua família. Domingo é Dia das Mães, aqui tem culinária do Pará, tem do Estado do Amazonas. O evento está muito bem organizado”, disse Nelkson Silva.

*Com informações da assessoria

Leia mais:

Teatro Amazonas recebe espetáculos gratuitos de terça-feira a domingo