Bolsonaro processará Lula por tê-lo associado à mansão da família Cid

Brasília (DF) – O ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) vai entrar na Justiça contra o atual chefe do Executivo, Luiz Inácio Lula da Silva (PT), por causa de uma acusação envolvendo o patrimônio da família do ex-ajudante de ordens da Presidência Mauro Cid.

Reportagem publicada pelo portal Metrópoles revelou que a família do militar Mauro Cid, ex-ajudante de ordens de Bolsonaro que está preso sob suspeita de ter forjado cartões de vacina, inclusive, para o ex-presidente, tem um patrimônio milionário nos Estados Unidos. Patrimônio esse que inclui uma mansão avaliada em US$ 8 milhões na Califórnia, na qual vive um irmão do ex-auxiliar de Bolsonaro.

A revelação foi usada por Lula para atacar o antecessor em discurso na quinta (11) em Fortaleza (CE).

“Nós vamos apurar, nós vamos abrir processo e vamos tentar provar a corrupção que houve neste país, para que o povo brasileiro saiba quem é que praticou corrupção neste país”, iniciou o presidente.

“Agora mesmo acabaram de descobrir uma casa de US$ 8 milhões do, como é que chama? do ajudante de ordens do Bolsonaro. Certamente uma casa de US$ 8 milhões não é para o ajudante de ordens, certamente é para o paladino da discórdia, para o paladino da ignorância, para o paladino do negacionismo”, completou Lula.

O vídeo com a fala foi divulgado nesta sexta-feira (12) por Fabio Wajngarten, que atua como advogado e assessor de imprensa de Bolsonaro, com um carimbo onde se lê “Fake news”. O ex-chefe da Secretaria de Comunicação na gestão bolsonarista disse que a equipe jurídica do ex-presidente “já está tomando as devidas providências para o reparo de mais uma mentira”.

*Com informações do Metrópoles

