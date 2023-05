Reunião entre Governo do AM e profissionais da educação ocorre nesta quinta-feira (18)

Manaus (AM) – Reunião entre o Sindicato dos Trabalhadores em Educação do Amazonas (Sinteam)e equipe técnica do Governo do Amazonas irá ocorrer nesta quinta-feira (18), com o objetivo de retomar a mesa de negociação sobre o reajuste salarial da categoria. A afirmação veio em nota do Governo de Estado e da presidente do sindicato, Ana Cristina Rodrigues.

A greve dos trabalhadores da educação do Amazonas foi decretada, na manhã desta quinta-feira (17), em Manaus e em 34 municípios do interior do Estado. Pelo menos 5 mil pessoas participaram da manifestação em frente à Assembleia Legislativa do Estado do Amazonas (ALEAM).

Os profissionais entre eles, administrativos, professores, pedagogos, merendeiras, vigias, auxiliares de serviços gerais e aposentados, entre seus apelos, reivindicam 25% de reajuste salarial e reajuste do vale-alimentação e do auxílio-localidade.

Em declaração, o Governo do Estado informa seguir com uma série de ajustes administrativos, como o recadastramento de servidores, buscando a desoneração da folha de pessoal, para que seja possível realizar o pagamento da data base dos profissionais da Educação.

*Com informações da assessoria

Leia mais:

Prefeitura e Sindicato dos Rodoviários chegam a acordo e evitam greve no transporte coletivo

Wilson Lima e David Almeida anunciam cerca de R$ 100 milhões para água e rede de esgoto

Criação de novos municípios é discutida na Aleam