Lira promete votação da reforma tributária para “antes do recesso”

Arthur Lira, presidente da Câmara, projeta votação da reforma tributária ainda no primeiro semestre, depois do marco fiscal

Brasília (DF) – Às vésperas da votação do projeto do novo marco fiscal na Câmara dos Deputados, o presidente da Casa, Arthur Lira (PP-AL), afirmou que pretende pautar a reforma tributária a para análise dos parlamentares ainda no primeiro semestre, antes do recesso do meio do ano. É o que informa o site Metrópoles.

“Depois da votação do arcabouço, nós teremos ainda junho e julho para terminarmos essas discussões e conseguirmos pautar no plenário da Câmara, ainda antes do recesso do fim de julho”, disse o presidente da Câmara.

Lira participou, na sexta-feira (19/5), no Rio de Janeiro, de uma reunião do Consórcio de Integração Sul e Sudeste (Cosud) , que reuniu governadores de estados das duas regiões. A reforma tributária foi o principal tema das discussões, mas ele não havia garantido a votação da proposta para este semestre.

Para Lira, o governo do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) precisa se empenhar para aprovar projetos importantes, como o marco fiscal e a reforma tributária, neste primeiro ano de mandato.

“Se um governo não fizer suas reformas no primeiro ano, ele não consegue mais fazê-las por causa dos calendários eleitorais, que são sempre divididos no país”, disse o deputado, referindo-se às eleições municipais de 2024.

Segundo o presidente da Câmara, “alguns temas mais árduos que viriam na discussão da reforma tributária podem ser antecipados nessa discussão pós-votação do arcabouço fiscal”.

Lira afirmou ainda que o Brasil precisa “simplificar e melhorar o sistema tributário”. Para ele, por se tratar de um projeto complexo que mexe com muitos interesses, “a melhor votação é a possível”.

“O que nós acertamos aqui foi que a pauta, que é o nosso dever, será agora no primeiro semestre. Eu não posso garantir a aprovação. Eu posso garantir uma discussão ampla e facilitar o debate”, concluiu.

*Com informações do Metrópolis

Leia mais:

Saullo comemora nova política da Petrobras e diz que impacto será positivo no AM

Petrobras anuncia nova política de preços de combustíveis

Presidência da CMM garantiu estrutura necessária para trabalhos da CPI da Águas de Manaus