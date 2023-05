Presidência da CMM garantiu estrutura necessária para trabalhos da CPI da Águas de Manaus

Manaus (AM) – Acompanhando o andamento dos trabalhos da Comissão Parlamentar de Inquérito (CPI) da Águas de Manaus nos últimos meses, quando acolheu o pedido de instalação da CPI feito por 18 vereadores, o presidente da Câmara Municipal de Manaus (CMM), vereador Caio André (PSC), garantiu que os membros da Comissão tivessem uma estrutura física e de pessoal adequadas para a realização de reuniões para análises de documentos, oitivas, diligências e audiência pública, prezando pela transparência do processo.

Mesmo não atuando diretamente na Comissão, Caio André disponibilizou toda a estrutura necessária para a execução dos trabalhos da CPI.

“Como presidente da Casa, eu e toda a direção estamos dando total estrutura para que a Comissão Parlamentar de Inquérito consiga chegar ao objetivo final, que está previsto agora para a próxima semana, dia 24 (de maio)”, disse o presidente da CMM.

O presidente da CMM enfatizou o trabalho desempenhado pelos membros da Comissão ao longo dos últimos dois meses e afirmou que o resultado vai levar benefícios à população.

“Pelo que nós já apuramos (a CPI) trará grandes resultados, ganhos inéditos para a população da cidade de Manaus, inclusive com a diminuição no percentual do valor a ser implementado à população que utiliza a rede de esgoto”, destacou Caio André.

Diligência in loco da Comissão Parlamentar de Inquérito (CPI) da Águas de Manaus, realizada no Renato Souza Pinto no dia 20 de abril

Próximas atividades

Além da entrega do relatório final das investigações que será entregue na semana que vem, os membros da CPI da Águas de Manaus definiram, em reunião realizada na CMM na tarde de quarta-feira (15/05), que no dia 24 de maio será apresentado o relatório final da comissão; e no dia 25 de maio será assinado o Termo de Ajuste de Gestão (TAG), que dará mais transparência na prestação dos serviços, bem como economia para a população.

Segundo o presidente da CPI, vereador Diego Afonso (União Brasil), nas duas últimas semanas a comissão vinha realizando reuniões de trabalho para debater a linha do relatório, além do Termo de Ajuste, que será um dos maiores ganhos da comissão.

“O TAG é um instrumento que subjuga a Ageman (Agência Reguladora dos Serviços Públicos Delegados de Manaus) e a Prefeitura de Manaus. Foi deliberada a assinatura do TAG para a próxima reunião de trabalho, no qual também aprovaremos o relatório apresentado pelo relator. Na sequência, apresentaremos à população os itens que constam no TAG. Vejo com muito entusiasmo as conquistas que estamos alcançando, e a população pode aguardar grandes resultados”, afirmou.