Maya Massafera faz primeira aparição após transição de gênero; veja fotos

Maya Massafera, antes conhecida como Matheus Mazzafera, fez sua primeira aparição na web após passar por cirurgia de redesignação sexual e transição de gênero, gerando grande repercussão. A postagem recebeu elogios de amigos famosos, como Lexa e Gabi Lopes, antes de ter os comentários limitados apenas para pessoas que a influenciadora segue.

As especulações sobre a cirurgia de mudança de gênero de Maya Massafera foram confirmadas em abril pelo jornalista Felipeh Campo, afirmanfo que o apresentador e influencer já teria passado por procedimentos de feminilização facial e colocação de silicone nos seios.

Maya falou pela primeira vez sobre o assunto em seu Instagram: “Às vezes, o que precisamos é voltar para o útero da mamãe… mas essa opção não é possível. Eu estava sobrevivendo e não vivendo. Tive que dar um tempo de tudo para me encontrar. Era isso ou ir embora para outro plano. Precisei ficar longe da internet e me tratar. Mas já vou voltar e quero contar/compartilhar tudo com vocês. Vocês que sempre estiveram comigo”, começou ela.

Maya surpreendeu seus seguidores ao compartilhar partes de um documento revelando seu novo nome e gênero feminino, além de ter alterado a grafia de seu sobrenome para “Massafera”. Apesar de sua ausência nas redes sociais, ela fez uma breve aparição em abril para comentar sobre sua cirurgia de redesignação sexual, prometendo compartilhar mais detalhes com seus seguidores. A apresentadora também fez um apelo para que não acreditassem em todas as informações divulgadas sobre ela até que ela mesma falasse, pois muitas delas seriam distorcidas ou mentirosas.

Famosa por vídeos polêmicos com entrevistas com as celebridades do Brasil e do mundo ela foi capa e recheio da extinta revista “G Magazine” em 2012, publicação que trazia ensaios nus de homens famosos para o público gay. Maya posou saradíssima na edição, mas não chegou a fazer fotos de nu frontal, o que era uma das características da revista, deixando muitos leitores irritados (e frustrados) na época.

Maya Massafera revela primeiras fotos após transição de gênero pic.twitter.com/2yHLJZbfTN — Portal Em Tempo (@emtempofb) May 9, 2024

Famosos como Preta Gil, Sabrina Sato e Vivian Amorim deixaram mensagens carinhosas na postagem de Maya nessa nova fase.

*Com informações site Extra

