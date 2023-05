VÍDEO: avião cai com 300 kg de maconha no alto Rio Negro, no AM

Um avião que transportava cerca de 300 kg de maconha do tipo skunk caiu no alto Rio Negro, nas proximidades de Novo Airão, no interior do Amazonas. Tabletes do entorpecente foram encontrados por ribeirinhos flutuando nas águas. Ninguém foi preso.

A ação foi realizada pela Polícia Civil do Amazonas (PC-AM), por meio do Departamento de Repressão ao Crime Organizado (DRCO), com apoio da Coordenadoria de Operações e Recursos Especiais (Core), Delegacia Fluvial (Deflu) e Corpo de Bombeiros.

“Recebemos a informação que uma aeronave que transportava entorpecente teria caído no rio Jaú, deslocamos uma equipe do DRCO, juntamente com a Core, e fomos orientados por ribeirinhos que já tinham visto parte da droga flutuando no local”, explicou o delegado Mauro Paulo.

Avião cai com 300 kg de maconha no alto Rio Negro, no Amazonas pic.twitter.com/yQ37vaf9bK — Portal Em Tempo (@emtempofb) May 26, 2023

A equipe policial precisou acionar o Corpo de Bombeiros, que enviou três mergulhadores para fazer as buscas na região. O avião foi localizado a cerca de oito metros de profundidade e foi removida.

A carga da droga foi encaminha para sede do DRCO, em Manaus. A aeronáutica deve auxiliar a Polícia Civil nas investigações para tentar identificar e localizar os responsáveis pelos entorpecentes.

Leia mais

Operação das Forças Armadas apreende mais 400 quilos de drogas no Amazonas; veja vídeo

Trio é preso apontado como autor da morte de mulher encontrada com sinais de tortura, em Manaus

Facções aterrorizam comunidade em Rio Preto da Eva, no AM