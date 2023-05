Facções aterrorizam comunidade em Rio Preto da Eva, no AM

Facções criminosas têm aterrorizado moradores de comunidade em Rio Preto da Eva, no interior do Amazonas. Ações de violência e ataques entre os grupos rivais assustam a população desde a segunda-feira (22).

De acordo com a polícia, operações estão sendo realizadas para combater a criminalidade no município. Nesta semana, grupos criminosos fecharam as entradas e saídas de uma comunidade da cidade.

Moradores da região registraram em vídeo alguns dos momentos tensos vividos nos últimos dias, e denunciaram a insegurança.

Após os registros do casos, na noite desta quarta-feira (24), por volta das 19h, uma equipe de policiais militares da 3ª Companhia Independente de Polícia Militar (CIPM) foi até um dos endereços indicados, na rua Nove, bairro Conjunto Sebastião Ferreira, em Rio Preto da Eva, onde foi recebida com disparos.

Durante a abordagem, um dos envolvidos no tiroteio, identificado como Wesley Pablo Barbosa, de 24 anos, morreu após ser foi atingido com dois tiros, que acertou parte do pescoço e embaixo do queixo dele.

Com Wesley, a polícia apreendeu uma pistola ponto 40, dois carregadores com 27 munições não deflagradas. A pistola foi repassada para investigação como peça de inquérito.

Em nota, a Secretaria de Estado de Segurança Pública do Amazonas (SSP-AM) se pronunciou com informações atuais sobre o caso e quais medidas estão sendo tomadas a respeito. Veja o posicionamento na íntegra abaixo.

A Secretaria de Estado de Segurança Pública do Amazonas (SSP-AM) informa que além do policiamento realizado por policiais da 3ª Companhia Independente de Polícia Militar (CIPM), a Polícia Militar do Amazonas (PMAM) enviou, ainda, nesta quarta-feira (24/5) reforço policial, por meio do Comando de Policiamento Especializado (CPE).

As investigações estão sendo conduzidas pela Polícia Civil do Amazonas (PCAM), por meio da 36ª Delegacia interativa de Polícia (DIP) de Rio Preto da Eva, que ainda na segunda-feira (22/05) iniciou operações na cidade.

Ações, também, estão sendo realizadas por meio da Secretaria Executiva Adjunta de Operações (Seaop), da SSP-AM.

Corpo encontrado

Na tarde desta quarta-feira (24), o corpo de Márcio Cristiano Oliveira Mendes, de 36 anos foi encontrado no bairro Carlos Braga, no município Rio Preto da Eva, a 57 km de Manaus.

De acordo com o Boletim de Ocorrência (BO), que foi registrado na 36ª Delegacia Interativa de Polícia (DIP) de Rio Preto da Eva, o corpo da vítima foi achado enterrado em uma área de mata, com os pés e mãos amarrados, de cabeça para baixo e com marcas de arma branca.

De acordo com a Polícia Militar, a ocorrência do encontro de cadáver não tem relação com últimos ataques registrados no município.

