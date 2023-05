VÍDEO: passageiro é preso após abrir porta de avião durante voo

Imagens publicadas nas redes sociais, mostram as rajadas de vento dentro da cabine e o desespero de algumas pessoas, que se seguram nas poltronas.

Momentos de tensão foram registrados depois que a porta de saída de emergência de um avião ter sido aberta durante um voo operado pela Asian Airline. O fato aconteceu durante o pouso da aeronave, na Coreia do Sul.

Um passageiro que teria causado o incidente foi preso.

Imagens publicadas nas redes sociais, mostram as rajadas de vento dentro da cabine e o desespero de algumas pessoas, que se seguram nas poltronas.

Homem é preso por abrir porta de avião dutante voo na Coreia do Sul.pic.twitter.com/YqDEZ9X9AX — Portal Em Tempo (@emtempofb) May 26, 2023

O avião com 194 pessoas estava indo para a cidade de Daegu, no sudeste da ilha de Jeju, e, apesar do susto, conseguiu pousar em segurança.

Segundo autoridades do país, ninguém ficou ferido no incidente. Contudo, algumas pessoas precisaram de atendimento médico pois estavam com dificuldade para respirar.

*Com informações do SBT News

