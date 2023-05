Presidentes do Uruguai e do Chile discordam de Lula sobre Nicolás Maduro

Brasília- Durante a cúpula dos presidentes da América do Sul, realizada nesta terça-feira (30) em Brasília, os presidentes do Chile Gabriel Boric e do Uruguai Luis Lacalle Pou, criticaram o presidente Luiz Inácio Lula da Silva, diretamente ao chamarem de “narrativa” as acusações de ações antidemocráticas e problemas com direitos humanos na Venezuela.

Lacalle Pou (Uruguai) transmitiu sua participação na cúpula em seu perfil oficial no Instagram, já Boric (Chile) comentou o fato em entrevista coletiva aos meios de comunicações internacionais em Brasília.

Luis Lacalle Pou diciendo lo que hay que decir: "Si hay tantos grupos en el mundo tratando de negociar para que la democracia sea plena en Venezuela y que se respeten los derechos humanos, para que no haya presos políticos, lo peor que podemos hacer es tapar el sol con un dedo". pic.twitter.com/uVL3wVkavv — Walter Molina Galdi (@WalterVMG) May 30, 2023

Segundo Boric, a situação na Venezuela não é uma narrativa, mas, sim “real e sério”.

“Expresso, respeitosamente, que tenho uma discrepância com o que disse o senhor presidente Lula, no sentido de que a situação dos direitos humanos na Venezuela foi uma construção narrativa, não é uma construção narrativa, é uma realidade, é grave e tive a oportunidade de ver, vi o horror dos venezuelanos. Essa questão exige uma posição firme”, disse o presidente em entrevista.

Presidente do Chile também critica fala de Lula sobre Venezuela. “Não é uma construção narrativa. É uma realidade, é séria”.

“Tive a oportunidade de vê-la nos olhos e na dor de centenas de milhares de venezuelanos que hoje vivem em nosso país”, afirmou Gabriel Boric. pic.twitter.com/iXDn25ta9c — 🇧🇷Are you Okay?🇧🇷 (@Areyouok8888) May 30, 2023

