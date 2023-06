Jacaré é gravado “rebolando” durante excursão escolar; veja vídeo

Campo Grande (MS) – Um jacaré foi flagrado “rebolando” durante uma excursão escolar no Bioparque Pantanal, um dos maiores aquários de água doce do mundo, em Campo Grande. Com informações do site G1.

O flagrante foi feito de forma despretensiosa e ganhou repercussão na web. No vídeo é possível ver o jacaré embaixo da água. De repente, o bicho começa a “dançar” para os visitantes.

O momento do flagrante foi feito enquanto crianças passeavam pelo aquário.

