Homem é executado dentro de casa na Zona Norte de Manaus

Um homem identificado como João Vitor Santana de Albuquerque, de 22 anos, foi assassinado a tiros dentro de uma casa na rua Eldorado, bairro Monte Sinai, Zona Norte de Manaus, durante a noite de terça-feira (6).

De acordo com as informações repassadas pela polícia, João estava dentro do imóvel usando entorpecentes com um amigo. Pouco tempo depois, os moradores ouviram tiros e se depararam com o corpo da vítima baleada e sem vítima.

A equipe de perícia e o Instituto Médico Legal (IML) estiveram no local para realizar os procedimentos cabíveis. A Delegacia Especializada de Homicídios e Sequestros (DEHS) deve investigar o caso.

