‘Marcha para Jesus’: evento aguarda mais de 500 mil pessoas

Manaus (AM) – A 29ª edição da Marcha Para Jesus 2023 aguarda, neste sábado, 10/6, meio milhão de pessoas durante o evento, que terá caminhada, shows de cantores evangélicos locais e apresentações de pastores de Manaus. A concentração inicia às 16h na praça 5 de Setembro, conhecida como praça da Saudade, localizada na rua Simão Bolívar, no Centro.

Realizada pela Ordem dos Ministros Evangélicos do Estado do Amazonas (Omeam), com o apoio da Prefeitura de Manaus, por meio da Fundação Municipal de Cultura, Turismo e Eventos (Manauscult) e Secretaria Municipal de Comunicação (Semcom), a Marcha Para Jesus está entre os eventos com a maior concentração de público que, anualmente, atrai a presença de jovens e adultos pela relação com a fé.

A cantora gospel Aline Barros fará o show de encerramento do evento, no Centro de Convenções Gilberto Mestrinho, o sambódromo, onde serão feitas as cerimônias religiosas. Os organizadores estimam a presença de 500 mil pessoas e a participação de caravanas vindas de municípios da região metropolitana de Manaus.

A Marcha para Jesus chegou ao Brasil em 1993 e já foi realizada em outros países, como Argentina, Canadá, Colômbia, Cuba, Estados Unidos, Finlândia, França, Itália, Japão, Moçambique, Rússia e outros, segundo organizadores, que afirmam que ela é o maior evento popular cristão do mundo.

*Com informações da assessoria

