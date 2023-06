Chef Bruno Muller lança linha de bolos para festas juninas

Segundo o chef, a linha foi pensada unindo a tradição das festas do Amazonas e a praticidade que as pessoas desejam para o seu dia a dia

Natural de Novo Hamburgo, no Rio Grande do Sul, o chef Bruno Muller vem se destacado em uma área que começa a crescer em Manaus: o congelamento de produtos de panificação e de confeitaria. Ele é responsável pela criação dos itens de panificação e confeitaria da Natan Congelados, indústria amazonense especializada nesta área.

Desde a infância, Bruno ajudava a mãe e os irmãos na fabricação de pães, bolos e salgados. Aos 17 anos, ele começou a trabalhar como padeiro e confeiteiro em Novo Hamburgo. Com 19 anos, foi convidado para ser padeiro chef da panificadora Sonho Real, em Cascavel, no Paraná. Foi nesse local que começou a se interessar pela área de pães congelados.

“Me chamava a atenção a possibilidade de tornar a fabricação mais eficiente, sem perder a qualidade”, relata.

Bruno ressalta que é totalmente ultrapassada a ideia de que produto congelado não tem o mesmo sabor e textura do que os que são feitos na hora.

“A tecnologia e as técnicas evoluíram bastante ao longo dos anos. Hoje, é possível entregar ao consumidor um produto de qualidade, com a vantagem da praticidade e economia de tempo”, destacou. O chef Bruno Muller

Aos 21 anos, Bruno mudou-se para Buenos Aires, na Argentina, onde cursou Gastronomia e depois se especializou em panificação e confeitaria. Desde 2021, ele é responsável pela criação e produção da Natan Congelados.

Para Bruno, a tecnologia é um importante aliado na fabricação de congelados. A Natan, por exemplo, conta com ultracongeladores que mantêm o produto o mais natural possível. Todas as receitas são criadas por Bruno e testadas pela equipe, uma a uma.

“Junto com a tecnologia, desenvolvemos um trabalho muito intenso de pesquisa, identificando as matérias-primas que melhor se adequam às necessidades dos produtos, as receitas apropriadas, tipos de conservação, entre outras questões”, observa.

Lançamento – Bruno está sempre em busca de inovação. Para o mês de junho, ele está preparando o lançamento de uma linha de bolos para festas juninas, com assinatura da Natan Congelados. Ele explica que a ideia é oferecer para as pessoas, de maneira prática, produtos tradicionais do período, como o bolo de macaxeira, de milho, de tapioca, além de pudim de cupuaçu, tapioca e de leite.

“Nossa proposta é resgatar a memória afetiva, trazendo para as comemorações sabores que todos gostam”, afirmou.

Segundo Bruno Muller, a linha foi pensada unindo a tradição das festas do Amazonas e a praticidade que as pessoas desejam para o seu dia a dia, tudo isso sem perder a qualidade, o frescor e o sabor. As massas dos bolos e pudins são disponibilizadas congeladas.

“A pessoa tem apenas que descongelar, untar a forma e colocar para assar, conforme as instruções. Tudo bem prático e rápido”, garante.

Ainda no mês de junho outras novidades serão lançadas pela Natan Congelados, como os bolos confeitados, nos sabores brigadeiro, três leites, prestígio, red velvet e brigadeiro com cupuaçu, além dos donut’s e sonhos.

Os produtos Natan Congelados estão disponíveis para panificadoras, restaurantes, hotéis e outros empreendimentos. Basta entrar em contato com os consultores pelo número 3663-0700. O público em geral também pode adquirir os produtos em uma das quatro lojas Natan, localizadas nos bairros Cidade Nova, Cachoeirinha, Coroado, Lírio do Vale, além de uma unidade em Manacapuru e outra em Boa Vista, em Roraima.

