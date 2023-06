Mulher morre ao ser brutalmente atropelada na avenida Brasil, em Manaus

Vítima tentava atravessar via, momento em que foi atingida por um carro modelo Celta. Motorista fugiu

Manaus (AM) – Uma mulher, até o momento não identificada, morreu após ser atropelada por um carro na madrugada deste sábado (10), na avenida Brasil, bairro São Jorge, Zona Oeste de Manaus.

De acordo consta no registro de ocorrência, a vitima tentava atravessar a via quando foi surpreendida por um carro modelo Celta, cor preta e foi atingida violentamente por ele.

Com o impacto do atropelamento, a mulher foi arremessada por alguns metros e morreu antes da chegada do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU).

O condutor do veículo envolvido no acidente fugiu do local e ainda não foi localizado.

Câmeras de seguranças de locais próximos devem ajudar na identificação do motorista.

O corpo da vítima foi encaminhado para o Instituto Médico Legal (IML)

