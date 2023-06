Justiça do Amazonas absorve homem acusado de morte que teria sido cometida por irmão gêmeo

Manaus (AM) – Erivan de Andrade Vidal, acusado da morte de Toniel Carneiro Monteiro, foi absolvido, na quarta-feira (7), pelo Conselho de Sentença da 1.ª Vara do Tribunal do Júri da Comarca de Manaus. O crime aconteceu em 24 de janeiro de 2010, na Rua Castelo Branco, beco São vicente, bairro Compensa II, Zona Oeste.

Durante o julgamento, Erivan disse que não cometeu o crime, alegando que havia sido o irmão gêmeo, Ivan de Andrade Vidal. A versão de Erivan foi confirmada por uma vizinha que prestou depoimento em plenário. Com a falta de provas, o promotor de Justiça, Marcelo Sales Martins, pediu a absolvição do homem durante o processo.

Erivan foi apresentado para participar do julgamento, na quarta-feira (8), pela Secretaria de Administração Penitenciária (Seap-AM), pois cumpre pena em outro processo, no qual foi condenado por tráfico de entorpecentes e posse de arma de fogo. Já o irmão dele, Ivan de Andrade Vidal, foi morto em 2014.

O julgamento foi presidido pela juíza de direito Roseane do Vale Cavalcante Jacinto, com o Ministério Público do Estado do Amazonas (MPE-AM) sendo representado pelo promotor de justiça Marcelo Sales Martins. O réu teve em sua defesa o defensor público Rafael Albuquerque Maia.

O crime

De acordo com o inquérito policial, o suspeito teria atentado contra a vida de Toniel desferindo golpes de faca. Toniel estava em plena via pública quando foi abordado pelo acusado e ainda tentou fugir buscando abrigo num bar próximo ao local. Após a agressão, o homem fugiu do local. O motivo do crime não chegou a ser esclarecido. Apesar de o crime ser datado de 24 de janeiro de 2010, a denúncia foi oferecida em 2014.

