Trânsito e transporte público serão alterados neste domingo na avenida Boulevard

Por conta de um evento folclórico que será realizado nas imediações da avenida Álvaro Maia, antiga Boulevard, o trânsito e o fluxo de transportes coletivos que trafegam na via, sofrerão alterações no próximo domingo, dia 18.

Entre 7h e 0h do domingo, a avenida Álvaro Maia estará interditada no trecho compreendido entre o viaduto da Constantino Nery (próximo à Pemaza) até a avenida Joaquim Gonzaga Pinheiro (ao lado do cemitério São João Batista). No mesmo horário estarão também interditadas a rua Ferreira Pena (entre avenida Ayrão e avenida Álvaro Maia) e a rua Tapajós (entre avenida Ayrão e avenida Álvaro Maia). Ainda na mesma data, entre 14h às 0h, a avenida Álvaro Maia estará interditada, no sentido cemitério São João Batista para o viaduto da Constantino Nery.

As linhas de ônibus que trafegam nas vias serão alteradas de acordo com seus respectivos itinerários.

Veja abaixo os desvios de cada linhas de ônibus que atendem as imediações da avenida Álvaro Maia, entre 7h e 0h, no próximo domingo, segundo a prefeitura:

– Linhas 217, 671, no sentido de volta aos bairros: normal até a avenida Maceió, avenida Major Gabriel, avenida Ayrão, avenida Silva Ramos, avenida Djalma Batista, segue normal;

– Linhas 008, 315, 357,440,443, 452,606 no sentido para o Centro: normal até a avenida Djalma Batista, avenida João Valério, avenida Constantino Nery, avenida Brasil, segue normal.

– Linha 008, no sentido ida: normal até a avenida Brasil, avenida Constantino Nery, avenida Epaminondas, rua Simão Bolivar, avenida Ferreira Pena, avenida Japurá, avenida Joaquim Nabuco, avenida Silva Ramos, avenida Djalma Batista, segue normal.

– Linhas 013, 014, 100, 116, 125,442, 452,541,623: normal até a avenida Brasil, avenida Constantino Nery, avenida Epaminondas, rua Simão Bolívar, avenida Ferreira Pena, avenida Japurá, avenida Joaquim Nabuco, rua Silva Ramos, avenida Joaquim Pinheiro, avenida Álvaro Maia.

– Linhas 013, 016, 125, 609, 623, no sentido Bairro: normal até a avenida Maceió, avenida Major Gabriel, avenida Ayrão, avenida Constantino Nery, avenida Brasil, segue normal.

– Linhas 100, 439,442,541: normal até a rua Salvador, avenida João Valério, avenida Djalma Batista, rua Comendador Clementino, segue normal.

– Linha 350, no sentido para o T2, normal até a avenida Djalma Batista, rua Comendador Clementino, avenida Japurá, avenida Joaquim Nabuco, avenida Silva Ramos, avenida Álvaro Maia, segue normal.

– Linhas 212, 350, no sentido de volta aos bairros: normal até a avenida Leonardo Malcher, avenida Joaquim Nabuco, avenida Djalma Batista, segue normal.

– Linha 542, no sentido para a Ponta Negra: Normal até a avenida Leonardo Malcher, avenida Ferreira Pena, avenida Ayrão, avenida Constantino Nery, avenida Brasil, segue normal.

– Linha 542, no sentido para o bairro: normal até a avenida Brasil, avenida Constantino Nery, avenida Epaminondas, rua Simão Bolívar, avenida Ferreira Pena, avenida Japurá, avenida Major Gabriel, segue normal.

