Operação de trânsito é montada para jogo entre Vasco X Guarani em Manaus

Manaus (AM) – Os times Vasco e Guarani se enfrentam nesta quinta-feira (19), às 20h30, na Arena da Amazônia, zona Centro-Oeste. A partida contará com a estrutura da Prefeitura de Manaus para realização de grandes eventos, incluindo um esquema especial de trânsito e transporte.

Os desvios no trânsito ocorrerão a partir das 18h. Os motoristas que seguem em direção ao Centro pela avenida Constantino Nery serão desviados para a avenida Loris Cordovil, avenida Belmiro Vianez, depois para a avenida Pedro Teixeira, e poderão acessar novamente a avenida Constantino Nery, ao lado do Hemoam, e seguir o itinerário.

A rua Flaviano Limongi ficará interditada para circulação de veículos de 6h até às 23h. A avenida Constantino Nery será interditada no sentido bairro/Centro de 18h até as 23h.

O Instituto Municipal de Mobilidade Urbana (IMMU) fará o controle do tráfego, com o efetivo de 30 agentes por turno, posicionados em postos fixos, a pé e em viaturas, para monitorar a circulação de veículos e pedestres e para coibir o estacionamento irregular nas ruas próximas ao local da partida.

Transporte

Em virtude da interdição da avenida Constantino Nery, no sentido bairro/Centro, no trecho compreendido entre as avenidas Pedro Teixeira e Lóris Cordovil, as linhas que operam próximo à Arena da Amazônia seguirão a alteração de desvios.

As linhas de ônibus 300, 448, que irão atender a Estação Arena no sentido bairro/Centro, vão seguir o seguinte percurso: avenidas Mário Ypiranga, Djalma Batista, João Valério, Constantino Nery e seguirão em direção ao Centro.

Para atendimento ao T1/Centro, os usuários da Estação Arena terão como opção a linha 300.

Para a circulação das linhas de ônibus com veículos convencionais do sistema de transporte: 300, 302, 305, 306, 455, 444, 454, 430, 319, 320, 321, 324 330 e 011, cujos fluxos normais são as avenidas Torquato Tapajós e Constantino Nery em direção ao Centro, serão desviados para a avenida Mário Ypiranga, acessarão as avenidas Djalma Batista, João Valério e Constantino Nery e seguirão em direção ao Centro.

As linhas com veículos articulados 356, 448, 500, 560 e 640 seguirão o seguinte itinerário em direção ao Centro: serão desviados para a avenida Mário Ypiranga, depois para a avenida Djalma Batista, avenida Constantino Nery, avenida Álvaro Maia, farão o retorno no Centro de Convivência da Família Magdalena Arce Daou, na avenida Brasil, e seguem em direção ao Centro normalmente.

