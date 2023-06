Mais de cem alunos participaram de exposição em Manaus

Manaus (AM) – Na Escola Estadual (EE) Presidente Castelo Branco, zona oeste de Manaus, mais de cem alunos, da 1ª série do Ensino Médio, participaram da organização de uma exposição artística na unidade de ensino. A “Espelho de Si” conta com 25 pinturas autorais, produzidas exclusivamente pelos estudantes, em formato de autorretratos. A exposição ficará disponível para toda comunidade escolar durante as próximas semanas.

Com o objetivo de promover o respeito e a diversidade entre os alunos, a temática do autorretrato e da identidade foi a abordagem escolhida pela professora Andrea Melo, coordenadora da iniciativa.

“Eu observei que os alunos tinham dificuldade de ter uma sensação de pertencimento e reconhecimento do ‘eu’. De que maneira o jovem se vê? Como ele gostaria de ser visto? Os alunos buscaram a resposta por meio da introspecção, com experimentações artísticas nas aulas”, explicou a professora, que ministra a disciplina de Artes.

Preparação

A preparação para a “Espelho de Si” aconteceu em sala de aula, com a contextualização dos conceitos que seriam utilizados pelos alunos. Em aulas expositivas, os estudantes aprenderam sobre os conceitos de autorretrato, identidade, processos de criação, técnicas de pintura, vernissage e etc.

As turmas trabalharam com técnicas mistas de desenho-colagem e fotografia-colagem, além de também produzirem as pinturas com tinta guache. Durante o processo, os estudantes escolheram uma foto pessoal, que serviu como referência para o esboço dos quadros produzidos.

Vernissage

Um dos tópicos aprendidos em sala de aula, a vernissage é um momento conhecido no mundo artístico, que marca o primeiro dia das exposições mundo afora. Com o objetivo de aproximar artistas expositores e convidados, o evento também aconteceu na EE Presidente Castelo Branco, dando início a “Espelho de Si”.

Na ocasião, os artistas que tiveram as obras selecionadas, apresentaram os seus quadros para os presentes, com comentários sobre as inspirações e processos. A vernissage contou com a participação de todo corpo escolar, entre alunos, professores e pedagogos.

“Aqui, nós buscamos valorizar todas as formas de construir conhecimentos. Nesse sentido, a arte é muito eficiente, porque ela possibilita a expressão pessoal, expor sentimentos. Eles que são adolescentes convivem com muitas mudanças, então esse espaço se faz necessário”, ressaltou Vanda Mara, gestora da unidade de ensino.

Expressão

E foi nessa atividade pedagógica que o aluno Misael Santos, 16, conseguiu expor o que sentia. O aluno compartilhou que, enquanto fazia seu quadro, sentia-se livre. No desenho, Misael utiliza a camisa 7, número do seu atleta favorito.

“A arte ajuda a expressar sentimentos, coisas que não consigo falar, mas consigo mostrar. Meu autorretrato é o meu multiverso. Enxergo nele um mundo onde posso me inspirar. Em meio às dificuldades que tenho em minha vida, sempre busco me manter no caminho certo”, destacou.

