Justiça mantém prisão temporária de principal suspeito de matar Jeff Machado

Em audiência de custódia realizada neste sábado (17), o Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro (TJRJ), decidiu manter a prisão temporária do produtor Bruno de Souza Rodrigues, o principal suspeito de matar o ator Jeff Machado.

De acordo com a justiça, Bruno Rodrigues ficará em prisão temporária por pelo menos 30 dias, até que ocorra ou não uma decisão pela prorrogação ou conversão em preventiva. O advogado do produtor, João Maia, explicou a decisão do TJRJ.

”O Ministério Público e o juiz da audiência de custódia entenderam que não poderiam rever os fundamentos da prisão temporária de modo que foi mantida apenas formalmente (a prisão temporária)”, disse.

A família de Jeff Machado se manifestou através do seu advogado, Jairo Magalhães, a respeito da decisão da justiça.

”Nós, a defesa da família, recebemos essa notícia com a certeza de que está se fazendo Justiça. É necessária a prisão temporária dele como entendemos, também, ser necessária a prisão preventiva após o término das investigações”.

Bruno está preso na cadeia pública José Frederico Marques, em Benfica, na Zona Norte do Rio.

*Com informações do Extra