A segunda parcela do 13° salário antecipado começa a ser pago à aposentados, pensionistas e beneficiários de auxílios do INSS (Instituto Nacional do Seguro Social) nesta segunda-feira (26), o calendário de pagamentos segue até o dia 7 de junho.

Os primeiros contemplados com a antecipação do pagamento do abono salarial são os segurados que têm cartão de benefício com final 1 (dígito antes do traço) e que recebem até um salário mínimo (R$ 1.320).

Calendário da segunda parcela

Quem recebe salário mínimo (R$ 1.320)

Final do benefício 1 – 26/6

Final do benefício 2 – 27/6

Final do benefício 3 – 28/6

Final do benefício 4 – 29/6

Final do benefício 5 – 30/6

Final do benefício 6 – 3/7

Final do benefício 7 – 4/7

Final do benefício 8 – 5/7

Final do benefício 9 – 6/7

Final do benefício 0 – 7/7

Para quem ganha acima do piso nacional, os créditos serão feitos de 3 a 7 de julho, a começar pelos segurados que têm final de matrícula 1 e 6. A segunda parcela do abono vem com desconto do Imposto de Renda.

Quem recebe acima do salário mínimo

Final do benefício 1 e 6 – 3/7

Final do benefício 2 e 7 – 4/7

Final do benefício 3 e 8 – 5/7

Final do benefício 4 e 9 – 6/7

Final do benefício 5 e 0 – 7/7

